Das Gesundheitshoroskop für Freitag, 23. Mai 2025

Probleme mit den Zähnen

Der Widder-Mond regiert in der Gesundheit den Bereich Zähne und Kopf. Alles, was an diesen Tagen für diese Körperregion getan wird, wirkt doppelt vorbeugend und heilend – mit Ausnahme von operativen Eingriffen. Sehr häufig ist bei Widder-Mond zu beo­bachten, dass sich Zahnprobleme häufen und vermehrt Kopfschmerzen auftreten. Die Zeichen mit viel Widder-, Krebs-, Waage- und Steinbock-Energie im Horoskop haben damit jetzt am meisten Probleme. Versuchen Sie, Stressphasen so gering wie nötig zu halten. Sorgen Sie unbedingt für den nötigen Ausgleich.

Tipp des Tages:

Schenken Sie jemandem ein Lächeln.