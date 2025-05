Das Gesundheitshoroskop vom 19. bis zum 25. Mai 2025: Dazu inspiriert Sie der Fische-Mond

Wenn der Mond in den Fischen steht, dann ist eine Lymphdrainage besonders wirkungsvoll. Bei der Lymphdrainage handelt es sich um eine spezielle Form der Massage. Die klassische Massage dient der Muskelentspannung. Das Ziel der Lymphdrainage ist es, den Abtransport von Lymphflüssigkeit aus dem Körpergewebe zu bewirken. Diese Art der Behandlung darf nur ausgeübt werden, wenn der Masseur über entsprechende Zusatzausbildung verfügt. Die Massage selbst geschieht unter Zuhilfenahme verschiedener Techniken. Dazu gehören verschiedene Spezialgriffe. Die Behandlungen erfolgen am ganzen Körper oder aber an bestimmten Körperstellen. Das jeweilige Krankheitsbild entscheidet über die Dauer und die Art der Behandlung.

Die Lymphdrainage nutzt man, um die verschie­dens­ten Krankheitsbilder zu behandeln. Dazu gehören beispielsweise Ödeme, Migräne, Stoffwechselstörungen, Schlafstörungen, rheumatische Erkrankungen, allergische Reaktionen, kosmetische Indikationen, Nervenbeschwerden, Gicht, Unfall- und Verletzungsfolgen und viele mehr.

