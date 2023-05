Das Glück liegt jetzt ganz in Ihrer Hand

HINWEIS: Um dieses Horoskop richtig lesen zu können, müssen Sie erst Ihren Aszendenten bestimmen. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, können Sie das HIER durch Eingabe Ihrer Geburtsdaten erledigen.

Die kosmische Stunde der Wahrheit ist gekommen. Mittwoch, 23. November. Am Himmel umarmt der Merkur den Saturn. Die Konjunktion verschafft Ihnen absolute Klarheit über Ihr Leben, über die verborgenen Kräfte und Talente Ihrer Persönlichkeit. Wer sind Sie wirklich? Was schlummert in Ihnen? Was brauchen Sie, um sich selbst zu verwirklichen und um wirklich glücklich zu werden? Ihre große Chance.

Vielleicht sind Sie ein ganz anderer Mensch als der, den Ihr Partner, Ihre Kollegen, Ihre Freunde kennen. Sie sind so, wie es Eltern, Lehrer, die gesamte Verwandtschaft von Ihnen erwartete und nicht so, wie Sie wirklich sind. Denn sobald der Mensch zur Welt kommt, wird er durch seine Umwelt geformt und verformt. Aber vielleicht haben Sie eben nicht das stets nette, ausgleichende, friedliche Wesen, das so bequem ist, das stets artig Ja sagt, das man Ihnen bereits in Ihrer Kindheit aufdrängte – in der Sie das brave Mädchen, der artige Junge sein wollten, wie Ihre Eltern es sich wünschten. Vielleicht sind Sie der Kämpfer, der eigentlich weiß, was er will. In Ihrem Aszendent ist diese wahre, oft verborgene Persönlichkeit verankert, die jetzt Saturn aus Ihnen herausholt.

Er sagt Ihnen, wie Sie wirklich sind, auf welche Talente und Stärken Sie zurückgreifen können. Eben all jene geheimen Kräfte, die in Ihrem Aszendent schlummern. Der uns zeigt, wie ein Mensch spontan auf seine Umwelt zugeht, welche Grundstimmung ihn prägte. Denn dieser Aszendent verkörpert unseren ersten Eindruck vom Leben, bei unserer Geburt, ganz individuell und persönlich. Sie nehmen ihn auf Ihrem Weg in die Welt mit – und er wird sich immer wieder melden. Aber er ist wie ein Samenkorn in Ihnen, das bei vielen Menschen erst in reiferen Jahren aufgeht, und bei manchen nie, die brav ein fremdes Leben leben und sich unterdrücken lassen. Saturn ist der Planet der Reife, des Alters, der inneren Wahrheit, der diese Kräfte weckt, die in Ihrem Aszendent verankert sind.

Der Aszendent ist das reine Ich-Gefühl, das den Eindruck Ihrer Persönlichkeit bestimmt, den die Menschen auf den ersten Blick von Ihnen gewinnen. Aber er verkörpert auch das Ziel Ihrer Entwicklung, was Sie tun müssen, wie Sie leben müssen, wie Sie sich geben müssen, um wirklich glücklich zu werden.

Ja, vielleicht sind Sie einen vollkommen falschen Weg gegangen, und das war nicht Ihr Leben, das man Ihnen aufgezwungen hat. Vielleicht war das nicht Ihre Rolle, die Sie übernehmen mussten. Was Sie daran erkennen, wenn Sie sich mit einem Job herum plagen, der Ihnen keinen Spaß macht, wenn Sie sich mit Menschen umgeben, die Sie niemals verstehen werden. Aber es ist nie zu spät, umzukehren, um glücklich zu werden. Saturn zeigt Ihnen den Weg.

Saturn bestimmt Ihren inneren Lebensplan, der sich im Aszendent ausdrückt. Der in sich Ihr größtes Entwicklungspotential birgt. Er wird Sie verwandeln, das wahre Ich aus Ihnen herausholen, wenn Sie ihm folgen. Wenn Ihr Aszendent erwacht, zeigt er Ihnen, was Sie versäumt haben, was wirklich in Ihnen steckt. Er fördert es. Er ist der Freund in Ihnen, der innere Meister, der Coach, der Kompass zum wahren Glück.

