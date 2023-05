Ihr Aszendent und Saturn stehen sich genau gegenüber

Ihr Aszendent in den Zwillingen wird jetzt übermächtig. Wenn Sie ihn vielleicht bislang vernachlässigt haben, meldet er sich mit seiner ganzen Kraft und Stärke, weil ihn der Saturn und der Merkur in herausfordernder Opposition zum Leben erwecken. Sie sind beweglich, offen für alles Neue, können sich blitzartig wechselnden Herausforderungen anpassen. Was sich vielleicht bisher eher in Wankelmut, Ruhelosigkeit und etwas Unzuverlässigkeit ausdrückte. Sie gaben viel zu schnell nach, dem Frieden zuliebe, weil Sie vielleicht der ständige Streit der Eltern süchtig nach Harmonie machte.

Ihre verborgenen Kräfte: Nachgeben um jeden Preis entspricht bestimmt nicht den Stärken Ihres Aszendenten. Sondern nachgeben, wenn es klüger ist, mehr bringt. Beweglichkeit, Vielseitigkeit, Kontaktfähigkeit, Neugierde, Wissen und intellektuelle Überlegenheit, das sind Ihre Stärken. Sie finden für jeden und für alles das richtige Wort. Sie finden für jede Gelegenheit die richtige Taktik.

Ihre verborgenen Chancen: Sie werden als Einzelkämpfer viel erreichen, Sie schlängeln sich durch, schmuggeln sich hoch zum Erfolg, ganz alleine, nur auf sich selbst gestellt – und dennoch gelingt Ihnen mehr, wenn Sie sich immer wieder auf Ihren Ruhepol zurückziehen können, auf Ihr Nest, das auch Sie brauchen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Zwillinge

Ihr Jahreshoroskop 2017