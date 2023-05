Das Glücks-Sommer-Horoskop für das Sternzeichen Löwe

Ein traumhafter Glücks-Sommer kommt auf Sie zu, der viel verändern, zum Besseren wenden wird. Auf die Venus können Sie sich im Moment nicht verlassen, die setzt Sie im Quadrat unter Druck, führt Ihnen vor Augen, was in Ihrer Beziehung im Moment nicht stimmt und was Sie daran ändern müssen. Mehr Freiheiten für den Partner, weniger ständiges Dreinreden. Das nervt.

