Das Glücks-Sommer-Horoskop: So schön wird Ihr Sommer

Die Zeit Ihrer tollen Chancen beginnt schon jetzt. Es ist die Venus, die das wohl großartigste Gefühl der Welt in Ihr Leben trägt. Die Liebe. Es geschieht am Donnerstag, den 30. Mai. Die Venus geht ein Sextil zum tief empfindenden Seelenplaneten Neptun ein. Sehr romantische Gefühle kommen hoch, wir verschmelzen mit dem Partner, gehen sehr aufmerksam und offen auf die Emotionen des Anderen ein. Nichts trennt uns mehr, in dieser großartigen Stimmung ist es durchaus möglich, dass wir unseren Seelenpartner entdecken und zu ihm finden. Diese Venus schmiedet die Menschen zusammen, die Seelen zusammen – wie vielleicht selten zuvor, ein wahrer Glücksmoment dieses Sommers.

Aber das ist es nicht nur. Am Freitag, den 31. Mai, wird es ernst. Die Venus verbindet sich im beflügelnden Trigon mit dem Saturn. Was bisher vielleicht ein Spielchen war, was eine Schwärmerei war, eben ein schöner Traum, bringt jetzt der strenge Schicksalsstern auf eine stabile Ebene. Saturn macht aus unserer Liebe, aus unseren Sehnsüchten, das, was wir im Leben brauchen, was uns stützt, hält.

