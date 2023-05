Das Glückshoroskop für das Sternzeichen Krebs

Sie gehören zu den Glückskindern: Jupiter und Venus im aufbauenden Sextil. Genauso wie auch der Mars. Und der Pluto in anfeuernder Opposition. Wie behütet, eingebettet unter der Pyramide des Glücks, unter direktem Einfluss der Energie-Strahlen.

Liebe: Ihre Ausstrahlung ist unwiderstehlich. Sie haben Macht über andere Menschen . Eine Aussprache wird Ihnen helfen, Probleme in der Partnerschaft zu überwinden. Die Sympathie der Menschen fliegt Ihnen zu, Sie sind sehr beliebt.

Probleme: Mit Ihrem Optimismus, Ihrer Zuversicht überwinden Sie alle Sorgen, die Ihnen im Augenblick zusetzen. Vertrauen Sie einer glücklichen Wendung, die sich jetzt abzeichnet.

Geld: Sie werden vom Glück verwöhnt. Was Sie jetzt in die Hand nehmen, was Sie beginnen, verspricht Gewinn. Achten Sie auf scheinbar zufällige Eingebungen. Es können Botschaften sein, die viel Geld bringen.

Seele: Sie erkennen, begreifen, dass Sie in Ihrem Leben viel erreicht haben. Das gibt Ihnen endlich die Selbstsicherheit, die Sie für Ihren weiteren Weg brauchen. Auch um sich endlich selbst zu verwirklichen.

