Das Glückshoroskop für das Sternzeichen Schütze

Mars steht Ihnen im Weg, hemmt Sie. Jupiter und auch die Venus stehen derzeit in einer eher kühlen Beziehung zu Ihnen. Aber die allgemeine Stimmung, die freundlichen Menschen, der Optimismus, der in der Luft liegt, entsprechen ganz Ihrem Wesen, reißen Sie mit.

Liebe: Von anderen Menschen geht jetzt die wohlwollende, warmherzige Stimmung aus, die Ihnen gut tut. Öffnen Sie sich für Gefühle , die man Ihnen entgegenbringt. Sie sind beliebt und werden sich geliebt fühlen.

Probleme: Was sich da vor Ihnen aufbaut, was Sie bis in Ihre Träume verfolgt, ist viel kleiner, als Sie das fühlen und sehen. Lassen Sie sich von anderen Menschen in den Arm nehmen, das wird Ihre Ängste und Sorgen vertreiben.

Geld: Kein Risiko, keine langfristigen Planungen, keine Kredite. Es sei denn, Sie haben einen guten Freund, der was von Geld versteht und zu den Glückskindern gehört. Seinem Tipp können Sie natürlich vertrauen.

Seele: Ihre positive Grundeinstellung wird Ihnen helfen, sich von Komplexen zu befreien, die Sie manchmal verfolgen. Sie haben viel geleistet in Ihrem Leben.

