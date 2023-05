Das Glückshoroskop für das Sternzeichen Waage

Ihre Stimmungen schwanken sehr und Sie lassen sich ständig etwas einreden, was nun mal wirklich nicht Ihrem Wesen entspricht. Die Strahlen der Venus treffen Sie nicht direkt. Aber dennoch spüren Sie den positiven Einfluss, der Ihnen mehr Selbstbewusstsein gibt. Und das ist gut.

Liebe: Vielleicht ist Ihre Beziehung in eine Krise geraten, weil Sie zu viele Kompromisse eingegangen sind und sich selbst verleugnet haben. Jetzt erwachen Sie, fordern. Und das verschafft Ihnen mehr Respekt, nicht nur beim Partner, auch bei Menschen, die Ihnen jetzt begegnen.

Probleme: Sie haben den Mut, Ihren Problemen ins Auge zu sehen, nicht zu verdrängen, nicht zu vertuschen. Das wird Ihnen die Lösung bewusst machen.

Geld: Hören Sie auf den Rat eines guten Freundes. Sein wertvoller Tipp kann Ihr Leben vollkommen verändern. Die Lösung Ihrer finanziellen Probleme ist jetzt sehr nahe. Glauben Sie Menschen, die es nur gut mit Ihnen meinen.

Seele: Die allgemeine warmherzige, freundliche Stimmung steckt Sie an, bringt Zuversicht und neuen Glauben an die Menschen in Ihr Leben, was gerade Sie brauchen, um den inneren Frieden zu finden und zur Ruhe zu kommen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Waage!