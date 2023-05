Das große Geldhoroskop ab dem 21. Februar 2012: Jetzt regnet es Geld für Sie!

Ab dem 21. Februar 2012 ist endlich Schluss mit Geldsorgen! Im Geldhoroskop verraten wir Ihnen, wie Sie jetzt ganz leicht zu Geld kommen. Hier lesen Sie mehr...

Wer das Geld mag, den mag auch das Geld , dem läuft es nach. Wer das Geld ablehnt, es hasst, ständige Probleme damit hat, dem läuft es davon, verflüchtigt sich, zerrinnt zwischen seinen Händen...

Das ist kein Aberglaube, sondern eine alte Weisheit, die auf dem Gesetz der Anziehung basiert – das jetzt verstärkt wirkt. So viel können wir dem Geldhoroskop entnehmen. Seine gesamte magische Energie entfaltet, weil nicht nur die Sonne, sondern auch der Planet der Finanzen Merkur aus den mystischen Fischen leuchtet. Und am Dienstag der Neumond in den Fischen aufgeht. Sie verfügen über magische Kräfte, die das Geld anziehen.

Unsere Gesellschaft hetzt hinter dem Geld her und behandelt es wie einen Feind. Das Geldhoroskop sagt: Das ist der falsche Weg! Sie müssen sich mit dem Geld anfreunden, sich vorstellen, wie sich Ihr Leben verändern würde, wenn dieser Freund es betritt. Stellen Sie sich vor, wie viele Wünsche Ihnen der Freund erfüllen würde, wie viele Träume er verwirklicht. Das Geld willkommen heißen, das ist der goldene Schlüssel zum großen magischen Geld-Zauber.

In Ihrem persönlichen Geldhoroskop lesen Sie mehr dazu...