Das große Gesundheitshoroskop 2025: Sternzeichen Fische

Neptun hat in den letzten Jahren Ihre Sensibilität geschärft – vielleicht sogar etwas zu sehr. Ihre Grenzen wurden durchlässiger, und Sie haben die Energien Ihrer Umgebung intensiv wahrgenommen, was Sie dünnhäutiger gemacht hat. Doch Saturn unterstützt Sie auch dieses Jahr dabei, sich besser abzugrenzen, was Ihrem körperlichen und seelischen Wohlbefinden zugutekommt. Die Finsternisse in der Jungfrau und in Ihrem Zeichen bieten ideale Zeitpunkte, um Ihre Selbstfürsorge zu stärken und sich auf das zu konzentrieren, was Ihnen wirklich guttut. Nutzen Sie diese Phasen, um Rituale und Routinen zu entwickeln, die Sie energetisch schützen und Ihnen innere Balance schenken.

Beste Gesundheitstage 2025:

25. Februar

7.–14. März

12.–19. Juni

9.–16. September

5.–12. Dezember

Ihr Gesundheitsmantra:

„Ich stärke meine Grenzen und finde Frieden in meiner eigenen Mitte.“