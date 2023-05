Das große Hexen-Horoskop: Hex! Hex! So werden Sie für eine Woche zur Hexe

Der Mond verwandelt in dieser Woche jede Frau in eine Hexe! Wie Sie sich mit Ihrer inneren Hexe verbünden und welche Zaubersprüche Sie brauchen...

Dieser magische Mond verwandelt vom 8. bis 14. April jede Frau in eine Hexe – in ein wahres Zauberwesen, das mit ihren Seelenkräften alles erreichen kann. Der Mond, besonders der Neumond eben, verleiht Ihnen magische Hexenkräfte. Sie werden buchstäblich von Menschen verhext. Und verfügen natürlich genauso über die Fähigkeit, Menschen zu verhexen. Diese suggestiven Kräfte wirken auch, aber nicht nur in der Beziehung.

Sie können die Kollegin, die eigentlich Ihre Gegnerin ist, heimlich umstimmen. Sie können Ihren mürrischen Chef zu einem wahren Schatz verzaubern – mit genügend Willenskraft dahinter und Konzentration geht das. Einfach mal ausprobieren!

Zur Unterstützung Ihrer Hexenkraft haben wir für Sie auch sieben Zaubersprüche ausgesucht für ganz verschiedene Lebenssituationen, die Sie mit Ihrer Magie zum Guten wenden können.

In Ihrem persönlichen Hexen-Horoskop lesen Sie, worin Ihre besondere magische Kraft besteht, wie Sie dieses verborgene Talent am besten nutzen können. Wichtig: Der Höhepunkt des kosmischen Einflusses ist Mittwoch, aber er wirkt drei Tage vor und drei Tage nach dem Neumond.