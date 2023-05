Das große Horoskop zum Valentinstag 2012: Fische

Mond und Jupiter sorgen am Valentinstag 2012 für intensive Gefühle und Harmonie innerhalb der Familie sowie im Freundeskreis. Mehr denn je ist es Ihnen wichtig, den Zusammenhalt hochzuhalten und denjenigen, die Ihnen am Herzen liegen, zu zeigen, wie wichtig sie Ihnen sind. Ihre Valentinstagsgrüße jedenfalls kommen prima an. Anrufe und Gespräche aller Art verlaufen sehr harmonisch und bringen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie ein großes Stück näher. Kein Wunder, Merkur im eigenen Zeichen erleichtert es Ihnen, Ihren Lieben mit wenigen Worten viel zu sagen.

