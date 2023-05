Das große Horoskop zum Valentinstag 2012: Wassermann

Hurra, endlich können Sie wieder Ihre Fantasie ausleben! Sonne, Venus und Uranus lassen es derart heftig prickeln, dass Sie selbst überrascht sein werden, wie gut Sie am Valentinstag 2012 drauf sind. Herzchen, Ballons, Konfetti und Sekt sind Standard, wenn es um die Dekoration geht. Doch in diesem Jahr setzen Sie noch einen drauf: Der Gutschein für die Shoppingtour in London, der Kochkurs im Thairestaurant oder gar die Bauchtanzgruppe, die den Schatz zu Hause überrascht, toppen alles. Sprich: Sie haben richtig Lust darauf, abzuheben und zu zeigen, was Feiern bedeutet. Das wird ein Spaß!

