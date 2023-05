Das große Horoskop zum Valentinstag 2012: Zwillinge

Für Sie ist es in diesem Jahr sehr wichtig, möglichst viele liebe Menschen mit einem netten Valentinstagsgruß zu überraschen. Natürlich bekommt Ihr Traumprinz oder Ihre Angebetete einen Blumenstrauß sowie eine kleine Aufmerksamkeit, aber genauso gern senden Sie 2012 kleine Nachrichten an all diejenigen, die Sie gern haben und die Ihnen wichtig sind. Ob per SMS, per Mail oder per Post: Sie sind immer bestens vernetzt. Doch auch Sie werden überrascht, denn Ihre Sterne zeigen, dass sich mindestens eine Person etwas für Sie einfallen lässt. Spannend!

Noch mehr zu Ihrem Liebesglück erfahren Sie im Liebeshoroskop 2012!

Noch mehr erfahren Sie im Jahreshoroskop 2012!

Sie möchten gerne wissen, was die Sterne noch für Sie bereithalten? Die Experten von viversum verraten es Ihnen. Jetzt gratis registrieren!