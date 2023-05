Das große Horoskop zum Valentinstag 2012: Stier

Mars und Jupiter haben bei Ihnen am Valentinstag 2012 das Sagen. Natürlich mögen Sie es gern, wenn Sie mit Ihrem Liebling in einem besonderen Restaurant essen gehen können. Am liebsten romantisch-verspielt wie in "Susi und Strolch", wenn die beiden zum Italiener gehen und gemeinsam Spaghetti verspeisen. Aber auch die erotischen Impulse an diesem Tag sind nicht von schlechten Eltern und es wird nicht lange dauern, bis Sie sich verführerisch gekleidet und lecker einparfümiert Ihrem Schatz als unwiderstehliches Dessert präsentieren. Sie verschenken sich einfach mal wieder selbst, und das kommt klasse an. Gerade am Valentinstag 2012.

