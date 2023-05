Das große Lilith-Horoskop für das Sternzeichen Stier

Lesen Sie zuerst in der Lilith-Tabelle, wo Lilith zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand.

Ihre Lilith ist nur aufs Geld aus, sehr einseitig und stur verfolgen Sie Ihren Weg zu mehr finanzieller Sicherheit und mehr Besitz. Das zieht meist dieselben Menschen an, die es in ihrem Leben zu nichts gebracht haben, die sich auf Kosten von anderen durchschlagen und ohne Ihre Hilfe kaum vernünftig überleben. Sie ziehen wie magisch diese ewigen Verlierer, diese Träumer und Fantasten an. Gerade in Ihrem lustvollen, aber gleichzeitig sehr sparsamen Lebensstil fühlen sie sich sicher und aufgehoben. Hüten Sie sich vor Beziehungen, die damit beginnen, dass Sie den Partner mal kurzfristig aus einem zufälligen finanziellen Engpass helfen müssen. Geld verdirbt Charakter und Partnerschaft.

