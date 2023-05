Das große Lilith-Horoskop für das Sternzeichen Fische

Lesen Sie zuerst in der Lilith-Tabelle, wo Lilith zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand.

Hinter Ihrer Lilith verbirgt sich ein sehr mitfühlendes, sensibles, verständnisvolles Wesen, das aber im Kern eine knallharte Persönlichkeit ausmachen kann. Wenn man Sie ausnutzt, was oft passiert – dann spüren Sie das selber, mehr noch, es ist Ihnen vollkommen bewusst. Das heißt: Sie opfern sich auf, rackern sich für andere Menschen ab, passen sich vielleicht sogar zum Schein der verlogenen Gesellschaft an und verbergen dahinter eine geheime Kraft, die äußerste Härte und sogar Bösartigkeit entwickeln kann und sich in allen Kriegen des Alltags durchsetzen wird. Vielleicht lassen Sie scheinbar Ihre Gutmütigkeit ausnutzen, vielleicht zeigen Sie sich als ein extrem verletzliches und sehr schnell beleidigtes Wesen. Aber in der Tiefe Ihrer Seele wissen Sie, dass Sie bei Bedarf sehr starke und eiskalte Kräfte entwickeln können.

