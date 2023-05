Das große Lilith-Horoskop: Wer nutzt Sie nur aus?

Was Sie selbst gerade in diesen Tagen verstärkt spüren werden. Denn bestimmt sehnen Sie sich derzeit noch mehr als sonst nach einem Menschen, auf den Sie bauen können, der Ihnen einen stabilen Halt gibt und auf den Verlass ist. Denn die Emotionen stürmen in dieser Woche vollkommen ungehemmt auf Sie ein. Es beginnt am Dienstag, den 30. Juli, an dem Ihnen der kosmische Chaot Uranus heftig zusetzen wird.

Nichts scheint in Ihrem Leben so zu bleiben, so zu halten, wie es war. Und dann am Freitag, den 2. August, setzt dieser Uranus Ihre Beziehung unter Druck. Ein Gefühlstornado. Es gibt viel Streit, alte Auseinandersetzungen kommen wieder hoch, alte Vorwürfe führen zu neuen Zerwürfnissen. Offene Feindschaften entstehen. Beziehungen zerbrechen. Sie fühlen sich ungeliebt, ausgenützt, von Menschen verraten.

Dabei wird Ihnen manchmal gerade erst jetzt bewusst, wie Sie selbst die Menschen, die Partner, die Freunde anziehen, die Ihnen nicht guttun und Sie nur ausnützen – und gerade das mit der ungestümen Lebenskraft von Lilith. Wenn Sie zum Beispiel immer wieder auf Partner hereinfallen, die Ihnen niemals widersprechen, Ihnen immer wieder recht geben – weil sie spüren, dass Ihre innere Lilith keinen Widerspruch, ja, nicht einmal eine andere Meinung, erträgt.

Die Bedürfnisse einer ausgeprägten, starken inneren Lilith können sehr eigenwillig, sehr rigoros auf Partner und Freunde einstürmen – und eben sehr viel von anderen Menschen erwarten, manchmal sicherlich zu viel. Sie werden dabei gerade jetzt ganz klar und deutlich erkennen, wie stark diese wilde, ungezähmte innere Kraft ist, wenn Sie in Ihnen erwacht. Und wie viel Aufmerksamkeit sie braucht, auch wie viel Energie und Stärke in Ihnen selbst steckt, die Sie sich bislang wohl kaum zugetraut haben. Es ist nicht immer der Partner oder die Freundin, die Sie ausnützt. Manchmal sind es auch Sie, ist es Ihre Lilith, die einfach zu viel von anderen Menschen erwartet.

Lesen Sie zuerst in der Lilith-Tabelle, wo Lilith zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand. Klicken Sie sich anschließend in der Bildergalerie einfach bis zum richtigen Sternzeichen durch!

