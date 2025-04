Das große Osterhoroskop 2025: Sternzeichen Skorpion

Diese Osterwoche fordert Sie auf, in der Liebe mutig zu sein, lieber Skorpion. Venus bringt verborgene Gefühle Ihres Gegenübers ans Licht. Und Merkur hilft Ihnen, die richtigen Worte zu finden, um diese angemessen zu erwidern – ob durch eine längst überfällige Aussprache oder ein tiefgehendes Geständnis. Gleichzeitig zeigt Ihnen Neptun, dass Intuition jetzt wichtiger ist als Kontrolle. Lassen Sie die Dinge fließen, statt sie erzwingen zu wollen – oft löst sich so ein Konflikt und dann fliegen bald romantische Funken. Doch was daraus wird, liegt an Ihnen. Ob Neuanfang, Versöhnung oder eine leidenschaftliche Überraschung, die Sterne stehen auf Intensität.

Ihr Glücksmantra:

"Ich lasse wahre Nähe zu und vertraue auf das, was sich richtig anfühlt."