Das große Osterhoroskop 2025: Sternzeichen Waage

Diese Osterwoche bringt eine seltene Mischung aus Leichtigkeit und bedeutsamen Wendepunkten. Merkur sorgt dafür, dass Sie in Gesprächen glänzen und die richtigen Worte finden – sei es in der Liebe, im Job oder in einer wichtigen Verhandlung. Außerdem fordert Neptun von Ihnen, liebe Waage, ehrlicher zu sich selbst zu sein. Sprechen Sie Klartext und streben Sie nicht länger Harmonie um jeden Preis an. Dann hält das Osterwochenende eine Überraschung für Sie bereit – eine Begegnung, eine unerwartete Einladung oder eine Erkenntnis, die Sie weiterbringt. Lassen Sie sich von der Leichtigkeit des Augenblicks tragen, ohne sich dabei selbst zu verlieren.

Ihr Glücksmantra:

"Ich bleibe mir treu und genieße das Leben in vollen Zügen."