Das große Osterhoroskop 2025: Sternzeichen Fische

Neptun, Ihr Herrscherplanet, verstärkt Ihre spirituelle Sensibilität, lieber Fisch, und schenkt Ihnen einen Durchbruch in Ihrer persönlichen Entwicklung – sei es durch Meditation, kreative Ausdrucksformen oder eine inspirierende Begegnung. Merkur hilft Ihnen, das, was Sie so erfahren, in Worte zu fassen und mit anderen teilen zu können. Uranus bringt überraschende Eingebungen, die Ihnen helfen, alte Blockaden zu lösen und Ihre Wahrnehmung auf eine neue Ebene zu heben. Nutzen Sie daher das Osterwochenende für Rückzug, Reflexion oder den Austausch mit Gleichgesinnten. Es könnte eine Erkenntnis dabei sein, die Ihr Leben nachhaltig verändert.

Ihr Glücksmantra:

"Ich öffne mein Bewusstsein für neue Einsichten und vertraue meiner inneren Führung."