Venus, dieser wunderbar leuchtende Stern am Abendhimmel, meint es immer sehr ernst mit der Liebe. Ganz gleich, ob es um einen spontanen Flirt oder um eine tiefe Beziehung geht, Liebe, die von der Venus kommt, wird immer von tiefen Gefühlen begleitet. Gefühle sind ohnehin das große Thema in diesem Sommer. Die Sonnenfinsternis am 2. Juli hat zuletzt alle ihre Energien auf unsere Gefühle gerichtet und deutlich gemacht, wie wichtig sie für unser Leben sind.

Und nun kümmert sich Venus ganz intensiv um unsere Herzensangelegenheiten.

Eine Venus, die im Zeichen Krebs steht, die also unser ganzes Bewusstsein mit Gefühlen ausfüllt, vor allem mit dem wohl schönsten Gefühl, das es gibt: mit Liebe. So werden wir der Liebe in diesen Tagen überall begegnen. Und es werden viele wunderbare Begegnungen darunter sein. Manche ziemlich unerwartet, dafür steht Uranus, der Sextil-Partner von Venus. Es ist Sommer und Urlaubszeit, gut möglich, dass die große Liebe weit weg von zu Hause auf Sie wartet.

Venus im Quadrat oder in Opposition - sie kann Liebe auch in Hass umkehren