Das Horoskop der schwarzen Sonne: Der Tag, der Ihr Leben ändert

Sonnenfinsternis. Schon das äußere Geschehen ist faszinierend. Noch viel geheimnisvoller ist eine Sonnenfinsternis aus astrologischer Sicht. Am Dienstag, den 2. Juli, um 21.17 Uhr unserer Zeit, ist es wieder so weit: totale Sonnenfinsternis. Bei uns nicht zu sehen, weil sie über dem südlichen Pazifik stattfindet. Astrologisch wirkt sie überall. Noch viel geheimnisvoller, noch viel magischer als sonst. Die Sonne im Krebs vereinigt sich mit dem Neumond im Krebs, auf der Achse des aufsteigenden Mondknotens. Auch der im Krebs. Es ist die Geburtsstunde einer neuen Zeit.

Die totale Sonnenfinsternis am 2. Juli dauert viereinhalb Minuten. Und in diesen viereinhalb Minuten soll sich Ihr Leben ändern? Die Sonnenfinsternis ist vorbei, der Fernseher läuft, Sie denken an Ihren Arbeitstag morgen, ans nächste Wochenende, rufen kurz noch einmal die Freundin an. Alles wie sonst auch. Und doch: Bald wird alles anders sein.

