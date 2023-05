Das große Venus-Glücks-Horoskop für das Sternzeichen Fische

Wenige werden so reichlich von Venus beschenkt wie Sie. Zunächst heilt Venus im Krebs bei Ihnen alle Wunden der Vergangenheit. War da Enttäuschung, wurden Ihre Gefühle verletzt, die Anerkennung verweigert. Venus löscht alle trüben Gedanken daraus für immer, auch die Erinnerung daran in Ihrem Herzen. Und so können Sie voller Zuversicht und Freude nach vorne schauen.

In der Liebe finden Sie Erfüllung, so wie Sie es sich schon lange gewünscht haben. Das Glück strahlt Ihnen aus den Augen. Das zieht auch in Ihrem Alltag die Menschen magisch an. Man sucht Ihre Nähe, Sie werden bewundert und geliebt. Niemand ist auf eine so stille Art so erfolgreich wie Sie. Genießen Sie Ihren Erfolg. In aller Stille.