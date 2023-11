Das große Venus-Horoskop bis zum 4.11.2023 für den Schützen

Möglicherweise haben Sie in den letzten Wochen festgestellt, dass Sie manchmal recht hohe Maßstäbe in Sachen Liebe anlegen. Das ist natürlich in Ordnung, schließlich sollten Sie sich nicht mit weniger zufriedengeben als Sie verdienen. Aber, und hier kommt das große Aber hin und wieder die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Genau das schlägt Ihnen das heiße Treffen von Venus und Uranus vor. Es fordert Sie auf, Ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und neue Wege zu erkunden, um potenzielle Partner oder Partnerinnen zu treffen. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Besuch von ungewöhnlichen Events? Wer weiß, welche spannenden Menschen Sie so kennenlernen. Es lohnt sich jetzt für Ihr Liebesleben, unkonventionelle Wege zu gehen.

