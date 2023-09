Ihr Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Schütze

Das neue Jahr geht gleich richtig los: Im Januar steht Venus in Ihrem Sternzeichen. Heftige Liebesgefühle halten Sie auf Trab und manchmal sogar von der Arbeit ab. Die erste Hälfte des Februars wird todlangweilig. Dafür wird die zweite Hälfte außergewöhnlich schön. Wild und bewegt wird es auch im April. Ende Mai 2024 dann der Höhepunkt: Ihr Liebesleben ist in Hochform! Im August kommt die Abkühlung. Doch was zunächst wie ein Verlust an Lebensfreude aussieht, entpuppt sich schon bald – ab Mitte Oktober – als Bereicherung.

Die Prognose für den Herbst im Sonnen-Jahr: friedlich, harmonisch und sehr gefühlvoll. Freuen Sie sich Ende des Jahres auf eine positive Stimmung. Nutzen Sie diese Chance, um Ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Verstaubte Beziehungen können im Dezember von einer tollen Venus profitieren und mit ihrer Hilfe für neuen Schwung sorgen.