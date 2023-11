Das große Venus-Horoskop bis zum 4.11.2023 für den Wassermann

Wenn Uranus, Ihr Geburtsherrscher, am Himmel eine wichtige Rolle spielt, hat dies immer erhebliche Auswirkungen auf Ihr Leben. Er bringt Ihnen neue Impulse, steigert Ihre Kreativität und unterstützt Sie bei der Umsetzung unkonventioneller Ideen. Genau das steht in dieser Woche im Mittelpunkt Ihres Liebeslebens. Je einfallsreicher und kreativer Sie jetzt Ihre Beziehung gestalten oder jemanden umwerben, desto schneller können Sie auf aufregende romantische Momente hoffen. Und das nicht nur für den Moment, sondern möglicherweise langfristig. Denn der Kosmos will, dass Sie sich auf eine tiefere Ebene mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin zu verbinden - alles, was es jetzt dazu braucht, ist der Mut, sich jemandem vertrauensvoll zu öffnen.

Artikelbild und Social Media: Collage mit DENYS TIMOFIEIEV/iStock und Astrowoche.de