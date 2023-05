Das große Weihnachtshoroskop 2013 für das Sternzeichen Krebs

Mond, Jupiter und Neptun bieten Harmonie am Heiligen Abend, doch an den Feiertagen könnte es kurzfristig kriseln. Mond, Venus und Mars, die wichtigen Liebes- und Gefühlsplaneten, bilden Spannungsaspekte. Da gibt es jemanden, der mit Ihnen und Ihren Vorstellungen nicht übereinstimmt. Verzichten Sie darauf, ausgerechnet zu Weihnachten ein Exempel zu statuieren, und bleiben Sie sanftmütig. Sie wissen doch, dass die Festlichkeiten für andere so schon anstrengend genug sind. Zeigen Sie sich daher lieber verständisvoll und gießen Sie kein Öl ins Feuer.

Typologie: Welche Sternzeichen kaufen jetzt schon Weihnachtsgeschenke?

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Krebs!