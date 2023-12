Das große Weihnachtshoroskop 2023 für das Sternzeichen Zwillinge

Familiendramen sind nicht Ihr Ding, lieber Zwilling. Dennoch ist Ihnen das Zusammensein mit Ihren Lieben wichtig, besonders zum Weihnachtsfest. Denn der transformierende Pluto weckt derzeit in Ihnen das Bedürfnis, mehr über Ihre Ahnenlinie zu erfahren. Nicht nur aus Neugier, sondern auch, um persönliche Potenziale besser zu verstehen und zu nutzen.

Mit Unterstützung von Ihrem Herrscher Merkur gewinnen Sie in den nächsten Tagen nicht nur Einblicke in sich selbst, sondern auch in Ihre Beziehungen zu wichtigen Menschen. Dank Pluto erkennen Sie, was Sie auf einer tieferen Ebene mit diesen Menschen verbindet, und Sie verstehen, wie Sie gemeinsam langfristiges Glück finden können. Auch beruflich bringen Sie diese Erkenntnisse nun erheblich weiter.

Ihr Weihnachts-Mantra: Meine Mitmenschen sind mir wichtig!