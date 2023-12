Das große Weihnachtshoroskop 2023: Jetzt machen die Sterne uns ein großes Geschenk!

Der Freitag hält gleich zwei astrologische Höhepunkte bereit: Die Sonne tritt in den Steinbock ein und schenkt uns die längste Nacht des Jahres. Die Steinbock-Sonne bietet den perfekten Rahmen für die Verwirklichung Ihrer Projekte in den nächsten Wochen.

Zusätzlich bilden Sonne und Merkur an diesem Tag eine Konjunktion und verleihen Ihnen die Kraft, selbst hartnäckigste zwischenmenschliche Missverständnisse zu klären. Eine Aura von Verständnis und Klarheit umhüllt Sie und Ihre Lieben. Die kuschelige Weihnachtsstimmung erfasst immer stärker Ihr Herz. Wenn Merkur am Samstag zurück in den begeisterungsfähigen Schützen reist, nimmt er selbst dem letzten Pessimisten den Wind aus den Segeln. Der Glaube daran, dass sich letztendlich alles zum Besten wenden wird, wird unerschütterlich.

Am Heiligen Abend dann verbreitet sich am Sternenhimmel weihnachtlicher Lichterglanz. Die Sonne geht ein wundervolles Sextil mit Saturn ein, während der Mond ein inniges Trigon zum transformierenden Pluto bildet. Liebe wird spürbar und sichtbar, und ein Gefühl der Zufriedenheit und Geborgenheit durchströmt die Familie. Tief empfundene Beziehungen erfahren eine Wiedergeburt.

In den späteren Abendstunden berühren sich Mond und Saturn, und uns wird endgültig klar, dass Liebe und familiäres Glück auch Treue und Verlässlichkeit erfordern. Wir sind fest gewillt, das zu verinnerlichen. Und wir fühlen, dass der Himmel uns an diesem Weihnachtsfest unser Glück im Sinn hat. Wir erkennen hinter all dem Weihnachtsglitzer, was unser privates Glück vor allem ausmacht. Wir erkennen, wie wichtig Liebe und Zusammenhalt sind. Und wir freuen uns darüber, dass uns die Sterne an Weihnachten die Tür öffnen, um mehr Liebe und Zusammenhalt in unser Leben einzuladen.

Lesen Sie jetzt das große Weihnachtshoroskop 2023 für Ihr Sternzeichen und die Ihrer Lieben. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten!