Das Horoskop 2013 für den Jungfrau-Mann - und was das für Ihre Beziehung bedeutet...

Elektrisiert von Jupiter und ego-gestärkt von Saturn traut sich der Jungfrau-Mann ins Rampenlicht - und an süße, spontane Aktionen, die ihm sonst die Schamesröte ins Gesicht getrieben hätten. Das macht das Zusammensein mit ihm in diesem Jahr leidenschaftlicher und erotischer, auch außerhalb des Schlafzimmers. Im März und Mai ist er allerdings dauernd am Rumkritteln, was vielleicht auch daran liegt, dass er gesundheitlich angeschlagen ist. Haben Sie Geduld mit ihm. Danach warten rundum wonnige Zeiten auf Sie beide.

