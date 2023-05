Das Horoskop 2013 für den Löwe-Mann - und was das für Ihre Beziehung bedeutet...

Saturn drückt ihm aufs Gemüt. Die Lebenslust von Herrn Löwe ist also gedämpft, sein Selbstbewusstsein etwas angekratzt, sein Auftreten wird nicht den üblichen Glanz haben. Er braucht 2013 also noch mehr Liebe, Aufmerksamkeit und Verständnis als sonst. Und es würde ihm guttun, sich einmal an eine Schulter schmiegen zu können, statt seine starke hinzuhalten - besonders im Februar, in der zweiten Aprilhälfte und vom 12. September bis 7. Oktober.

