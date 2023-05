Das Horoskop 2013 für den Waage-Mann - und was das für Ihre Beziehung bedeutet...

Im ersten Halbjahr ist Mr. Waage in Eroberungslaune - und so lange können Sie ihn auch bezirzen, wenn Sie solch einen Feingeist im Visier haben. Sind Sie die Frau an seiner Seite, wird Sie sein Enthusiasmus wundervoll in Atem halten. Allerdings müssen Sie auch ein Auge auf ihn haben, denn andere sind von ihm genauso hingerissen wie Sie! Ab Juli wird er ruhiger, gegen Jahresende richtig stachelig und grüblerisch. Sorgen Sie im November und Dezember für Unterhaltung und Abwechslung - und lassen Sie ihn nicht an Ihrer Liebe zweifeln.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Waage!

Und hier geht's zum Jahreshoroskop 2013!