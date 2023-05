Das Horoskop 2013 für den Krebs-Mann - und was das für Ihre Beziehung bedeutet...

In diesem Jahr passiert's: Der ruhige, sanfte Krebs schüttelt seinen Panzer ab und dreht auf. Jupiter elektrisiert ihn, Saturn verstärkt sein Selbstvertrauen und die schnellen Himmelslichter Venus, Merkur und Mars feuern ihn zwischendurch an - mal in der Liebe, mal im Job , mal sportlich. Er ist ungewöhnlich leidenschaftlich, siegessicher und lockerer denn je. Es wird Spaß machen, mit ihm durch das Jahr zu gehen, zumal er auch erotisch offen für Neues ist - besonders im März, im Juni und von Mitte September bis Anfang Oktober.

