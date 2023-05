Das Horoskop 2013 für den Zwillinge-Mann - und was das für Ihre Beziehung bedeutet...

Ihn umgibt die Aura des Erfolgs, was ihn noch anziehender als sonst macht. Und er? Badet als Zwilling natürlich im Gefühl, angehimmelt zu werden! Sein Ego wird strotzen vor Selbstbewusstsein und er wird noch witziger, spritziger und leidenschaftlicher sein als sonst. Das wird also ein Spaßjahr mit ihm! Im März und von Ende Juli bis Mitte August ist er allerdings etwas nörglerisch drauf. Begegnen Sie seinen Launen mit Nachsicht und lassen Sie es nicht zum Streit kommen. Sie wissen ja: Zwillinge suchen sonst schnell Trost in Flirts!

