Das Horoskop 2013 von Erich Bauer für das Sternzeichen Stier

Sie ziehen mit einem starken Guthaben ins neue Jahr. Der Mond, der das neue Jahr regiert, und Sie ähneln sich in Ihren Vorlieben: Ihnen beiden geht die Lust am guten Leben allem anderen vor. Und auch das liebe Geld hat eine hohe Priorität. Ein weiteres Plus ist Jupiter, der ab Juli den Rest des Jahres großartig für Sie steht. Pluto, der schon im letzten Jahr Ihr Helfer war, kann Sie 2013 sogar noch besser unterstützen.

