Das Horoskop 2013 von Erich Bauer für das Sternzeichen Widder

Das meiste, was das kommende Jahr zu bieten hat, wird Ihnen gefallen. Der stärkste und schönste Einfluss kommt von Uranus, der das ganze Jahr über in Ihrem Sternzeichen steht. Seine Botschaft: Befreien Sie sich von Zwängen, damit Sie der Mensch werden, der Sie wirklich sind, und nicht so, wie die anderen Sie gerne hätten. Auch Jupiter steht mächtig und verbessert ganz generell Ihre Chancen auf Glück. Was Ihnen am Mond, dem Jahresregenten, gefällt: dass er Ihre Liebeschancen deutlich verbessert.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Widder!

Und hier geht's zum Jahreshoroskop 2013!