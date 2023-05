Das Horoskop ab dem 27. Januar 2012: Jetzt entdecken Sie Ihre Spiritualität!

Neptun wandert am 27. Januar in die Fische. Und das bedeutet für Sie: Sie können sich auf Ihre Gefühle verlassen. In Ihren Träumen schauen Sie in die Zukunft...

Am 27. Januar 2012 ist es soweit: Der Himmel öffnet sich. Neptun wandert am Freitag in die Fische , endgültig, nach 150 Jahren – und bringt die Engel auf die Welt. Was bedeutet das für Sie?

Im Horoskop der Spiritualität verraten wir es Ihnen! Neptun erfüllt Sie mit dem Bewusstsein, von einer höheren Kraft beschützt und geführt zu werden. Er baut eine Brücke zum Übersinnlichen, zu den verborgenen, verschütteten Kräften Ihrer Seele . Sie werden sich wie nie zuvor auf Ihre inneren Eingebungen, auf Ihre visionären Fähigkeiten verlassen können. Die Menschen rücken zusammen, fühlen mehr mit dem anderen, öffnen sich, der eine für den anderen. Eine neue Lebensqualität bestimmt unsere Zeit.

Lesen Sie in Ihrem Horoskop, wie Sie jetzt Ihre Spiritualität entdecken werden...