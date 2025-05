Das Horoskop der großen Lebensentscheidung ab dem 05.05.2025: Sternzeichen Fische

Ihre feinfühlige Natur wird in dieser Woche zur Superkraft. Merkur und Jupiter schenken Ihnen nicht nur Klarheit, sondern auch Vertrauen in Ihre Intuition – besonders in finanziellen Fragen. Achten Sie auf Impulse, die zeigen, wo sich Türen öffnen und Möglichkeiten anklopfen. Kreative Ideen wollen konkret werden und langfristig Wirkung zeigen. In der Liebe wird es tief: Venus und Pluto bringen Begegnungen, die mehr berühren als Worte es könnten. Vielleicht geht es weniger um große Gesten – sondern um das stille Wissen: „Ich bin gesehen.“ Lassen Sie los, was sich nach Selbstaufgabe anfühlt. Es ist Zeit, Ihre Sensibilität als Stärke zu feiern und sie zum inneren Kompass zu machen.

Ihr Mantra der Entwicklung:

"Ich bin offen für Wunder und empfange mit Vertrauen, was mich auf meinem Weg stärkt."