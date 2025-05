Das Horoskop der großen Lebensentscheidung ab dem 05.05.2025: Sternzeichen Steinbock

Sie stehen mit beiden Beinen auf dem Boden – und gerade deshalb sind Sie jetzt bereit für den Aufbruch. Merkur und Jupiter helfen Ihnen, eingefahrene Denkmuster zu hinterfragen und neue Wege zu denken. Was sich zunächst wie Unsicherheit anfühlt, entpuppt sich als Raum für Wachstum. Beruflich können Sie Strukturen neu ordnen und Ihre Prioritäten klären. In finanziellen Fragen lohnt es sich, langfristig zu denken und bewusst zu investieren – nicht nur in Materielles, sondern auch in Beziehungen, Zeit und innere Entwicklung. Venus und Pluto öffnen Ihr Herz für eine tiefere Form der Verbindung. Zeigen Sie sich, auch mit Ihren verletzlichen Seiten. Sie gewinnen an Tiefe, nicht an Kontrolle.

Ihr Mantra der Entwicklung:

"Ich vertraue dem Prozess und baue mein Leben mit Klarheit, Mut und Herz neu auf."