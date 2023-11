Das Horoskop der großen Merkur-Chance ab 7.11.2023 für das Sternzeichen Widder

Lieber Widder, es ist an der Zeit, in der Liebe reinen Tisch zu machen! Mit dem flinken Merkur, der bald in den leidenschaftlichen Schützen wandert, haben Sie kosmische Unterstützung, um Ihre wahren Gefühle zu offenbaren. Die Sterne schenken Ihnen die Kraft und den Mut, endlich Klartext zu sprechen. Das ist Ihre Gelegenheit, klare Verhältnisse in Beziehungsangelegenheiten zu schaffen. Vertrauen Sie auf den wortgewandten und charmanten Merkur, der Ihnen genau die richtigen Worte für selbst die kompliziertesten Situationen eingeben wird. Mut und Ehrlichkeit zahlen sich aus: Je aufrichtiger Sie zu Ihren Bedürfnissen stehen, desto strahlender gestaltet sich Ihr Herbst der Liebe.

Ihr Erfolgsmantra: „Ich bekenne mich mutig zu meinen Gefühlen.“

Artikelbild und Social Media: Collage mit arvitalya/iStock und Astrowoche.de