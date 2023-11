Das Horoskop der großen Merkur-Chance ab 7.11.2023 für das Sternzeichen Zwillinge

Der November beginnt für Sie mit einem kosmischen Knall, lieber Zwilling. Ihr Herrscher Merkur spielt gerade die Hauptrolle am Himmelszelt und mit der Unterstützung von Neptun und Pluto sind Ihren größten Träumen keine Grenzen gesetzt. Jetzt ist die Zeit gekommen, Nägel mit Köpfen zu machen! Besonders, wenn Merkur in das dynamische Zeichen Schütze wechselt, öffnen sich bisher verschlossene Türen. Was auch immer Sie am Freitag beginnen, wird von Erfolg gekrönt sein. Vielleicht zeigt sich dieser Triumph nicht sofort, aber spätestens im Dezember können Sie mit einem Durchbruch rechnen. Bleiben Sie fokussiert, verfolgen Sie Ihre Ziele und vertrauen Sie darauf, dass Merkur Ihnen den Weg weist.

Ihr Erfolgsmantra: „Ich halte unbeirrt an meinen Plänen fest.“

Artikelbild und Social Media: Collage mit arvitalya/iStock und Astrowoche.de