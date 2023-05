Das Horoskop der persönlichen Chancen des Zwillings

Ihre Traumwoche. Der Merkur in Ihrem Sternzeichen trägt die alte Lebensfreude in Ihren Alltag. Sie tanzen durch Ihre Tage, flirten viel und verzaubern mit Ihrem sonnigen Charme die Menschen. Man muss Sie einfach lieben! Sie bekommen derzeit vom Chef, vom Partner und von Ihren Freunden alles, was Sie sich nur wünschen. Nützen Sie Ihre Stärke.

Alles über das Sternzeichen Zwillinge auf einen Blick

