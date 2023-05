Das Horoskop Ihrer persönlichen Chancen: Was vier Sterne Ihnen jetzt schenken

Freude an den kleinen Dingen des Alltags breitet sich aus. Sie nehmen die Probleme nicht mehr so ernst, gehen leichter, lockerer in den Tag, ein beschwingtes, unbekümmertes Gefühl erfasst die Menschen. Dienstag, der 21. Mai, die Sonne und der Merkur sind in die Zwillinge vorgerückt. Jetzt haben wir richtig Mai, erst jetzt, so mögen wir es empfinden – denn nach dem behäbigen Stier breitet sich diese unverbindliche, enorm bewegliche, heitere Stimmung aus, die den Zwillingen zu eigen ist. Wir stürmen neugierig, voller Begeisterung in unser Leben – und nehmen nichts so ganz ernst. Nicht die Schulden, nicht den Streit mit dem Chef und auch nicht die Liebe. Alles ist ein bisschen ein Spiel.

Astro-Wissen: Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus

Das nimmt den Problemen die Schwere. Mit dem Merkur in den Zwillingen breitet sich eine überschäumende, grenzenlose Lebensfreude aus, die nicht alle Sternzeichen gleichermaßen beeinflusst – sondern etwa die vorsichtige Jungfrau oder den nüchternen Steinbock und den kritischen Skorpion kalt lassen. Aber die allgemeine Hochstimmung ist in dieser Traumwoche so stark, dass alle davon mitgerissen werden. Was auch für die anderen Konstellationen und glücklichen Fügungen gilt, die in dieser gesamten himmlischen Woche neuen Schwung und Antrieb bringen werden.

Neben dem Merkur, der uns ungemein beweglich und einfallsreich macht, was ganz neue finanzielle Möglichkeiten eröffnet – wird die Sonne in den Zwillingen überraschende Wendungen bringen. Wir klammern uns nicht mehr an alte Gewohnheiten, hängen nicht mehr in der Routine fest. Und das verändert viel, sehr viel sogar.

Die besten Partner für den Zwilling: Mit ihm ist es immer amüsant im Leben