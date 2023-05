Das Horoskop der schwarzen Sonne für das Sternzeichen Löwe

Und schon bald werden Sie wissen: Es gibt mehr im Leben als nur Erfolg, Reichtum, Glanz und Gloria. Die Erkenntnis trifft Sie nicht wie der Blitz, sie schleicht sich während der Sonnenfinsternis bei Ihnen fast unbemerkt in Herz und Hirn. Und wird dann einfach nicht mehr wegzudenken sein. Na ja, auf diese Weise verwandelt Sie die schwarze Sonne ganz leise von einem selbstverliebten Pascha in einen weisen König. Vielleicht mit ein bisschen weniger Glanz und Gloria, aber mit mehr Glück im Herzen und vielen neuen Freunden und Bewunderern. Und so entdecken Sie, wie schön das Leben wirklich sein kann. Sie dürfen sich ruhig darauf freuen!

