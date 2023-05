Das Horoskop der schwarzen Sonne für das Sternzeichen Krebs

Gefühle haben, Gefühle zeigen, zu fühlen, was richtig und was falsch ist, das ist Ihre große Qualität. Dass das so bleibt, dafür sorgt Ihr Planetenherrscher im Horoskop, der Mond. Und jetzt die Sonnenfinsternis, und alle Zeichen stehen auf Krebs. Was passiert da bei Ihnen? Noch mehr Gefühle, vielleicht zu viel des Guten? Jede Gefühlswelt hat auch eine dunkle Seite, keiner weiß es besser als Sie.

Stimmungsschwankungen, depressive Momente, Unsicherheit, Mutlosigkeit, Ängste, auch das begleitet regelmäßig Ihr Leben. Die schwarze Sonne wischt jetzt solche negativen Gefühle einfach weg. Zeigt Ihnen für einen Moment, wie herrlich es sein kann, ohne Ängste, Selbstzweifel und Niedergeschla­genheit zu leben. Halten Sie diese Augenblicke fest, speichern Sie sie in Ihrer Seele und schöpfen Sie neue Kraft daraus!

Alles über das Sternzeichen Krebs auf einen Blick

Lesen Sie auch Ihr aktuelles Monatshoroskop