Das Horoskop der schwarzen Sonne für das Sternzeichen Waage

Im ständigen Bemühen um Harmonie vergessen Sie eines: sich selbst! Nicht, weil Sie so ein guter Mensch sind, sondern weil der Mut fehlt, mal auf den Tisch zu hauen und laut zu sagen: „Hier bin ICH!” Sie leiden unter der eigenen Mutlosigkeit und ärgern sich darüber, dass vieles nicht so ist, wie es eigentlich sein könnte. Und wie Sie es schon längst verdient hätten. Sonne und Mond werden Ihnen diesen Mut jetzt geben und auch die Überzeugung, dass Sie der wichtigste Mensch in Ihrem Leben sind. Und auch der Mondknoten stellt Ihren Schicksalszeiger auf Offensive. Ja, ab jetzt werden Sie angreifen. Und gewinnen.

Alles über das Sternzeichen Waage auf einen Blick

Erfahren Sie jetzt Ihr ganz persönliches Mantra des Tages