Das Horoskop der Veränderung für das Sternzeichen Jungfrau:

In Ihrem praktischen Denken, in Ihrer peniblen Planung liegt die Kraft, wenn Sie jetzt von Uranus zu einem Neuanfang im Beruf und in der Partnerschaft gedrängt werden. Sie unterliegen nicht direkt seinem Einfluss, trotzdem spüren auch Sie die umwälzende, rebellische kosmische Energie. Sie werden in Ihren Vorurteilen bestätigt, in Ihrem Miss- trauen bestärkt: Viele der Situationen und Menschen, die Sie bisher umgaben und denen Sie auch bislang wenig trauten, erweisen sich als Last, die Sie sich selbst aufgebürdet haben.

Die Kraft der Wahnsinns-Sterne: Trotz Ihrem Hang und Ihrer Sehnsucht nach geordneten, stabilen Verhältnissen, neigen Sie jetzt dazu, auszubrechen. Es ist die zweite Seite Ihrer Persönlichkeit, die das Chaos anzieht, die jetzt zum Tragen kommt. Positiv daran: Sie stehen endlich zu sich selbst und hören nicht auf andere. Und das ist gut so. Sie kennen die Lösung Ihrer Probleme, schon lange. Sie haben bisher nur aus Angst nicht dazu gestanden.

Die Gefahr der Wahnsinns-Sterne: Besonders bei Ihnen erwacht ein unkontrollierter Freiheitsdrang. Sie werfen weg, was Ihnen noch viel bedeutet. Nur Sie sich befreien wollen, weil zuviel Verantwortung auf Ihnen lastet, weil Sie sich zu sehr anpassen mussten, weil Sie zu oft anderen rechtgegeben haben – und jetzt explodieren Sie. Behalten Sie Nerven, planen Sie vernünftig.

