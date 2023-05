Das Horoskop der Wiedergeburt für das Sternzeichen Fische

Lesen Sie zuerst in der Mondknoten-Tabelle, wo der aufsteigende Mondknoten zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand.

Sie werden von rätselhaften finanziellen Ängsten verfolgt, sind stets auf Ihren guten Ruf bedacht – auch wenn es dafür keinerlei Anlass gibt. Weil Sie in einem vorigen Leben chaotische Zustände in der Familie und in der Gesellschaft in den Ruin trieben. Deshalb setzen Sie sich heute noch unter Leistungsdruck und werden von Versagensängsten verfolgt. Mit dem aufsteigenden Mondknoten in den Fischen können Sie ein ganz neues Lebensgefühl in Ihren Alltag tragen, das nicht mehr in übertriebenem Materialismus gefangen ist. Sie sind auf einem befreienden spirituellen Weg, haben viele Probleme bereits überwunden. Man hört auf Sie, weil Sie neue, höhere Ziele anstreben und nicht am Geld kleben.

Alles über das Sternzeichen Fische auf einen Blick

Ihr Jahreshoroskop 2019